Телезвезду Ким Кардашьян высмеяли в сети из-за отсутствия пальца на фото в бикини

Американская телезвезда Ким Кардашьян поделилась снимком в бикини и рассмешила подписчиков. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Предпринимательница опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в бикини бежевого цвета с собранными в гладкий пучок волосами. Знаменитость запечатлела себя в зеркало в ванной комнате. При этом от макияжа и аксессуаров бизнесвумен отказалась.

Поклонники высмеяли Кардашьян за нелепый фотошоп в многочисленных комментариях под размещенным кадром. В частности, фанаты обратили внимание на отсутствующий средний палец манекенщицы. «Интересно, понимает ли она, что мы видим, насколько плох этот фотошоп?», «Где палец, Ким?», «Перестаралась и замазала палец», «Количество ретуши неадекватно», — высказывались пользователи сети.

В августе коммерческий фотограф Кэролайн Росс уличила Ким Кардашьян в неудачном применении инструментов ретуши на рекламных фото наушников бренда Beats. «Ким Кардашьян печально известна тем, что использует фотошоп на фото. Зачем она это делает, не знаю. Видимо, на этих кадрах она хотела, чтобы ее шея казалась тоньше. Очевидно, что эта часть тела отфотошоплена», — отметила специалист.