Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:12, 24 апреля 2023Мир

Названа дата встречи министров обороны России, Турции, Сирии и Ирана

Встреча министров обороны России, Турции, Сирии и Ирана пройдет 25 апреля в Москве

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Министры обороны России, Турции, Сирии и Ирана проведут встречу в Москве во вторник, 25 апреля. Такую дату назвал глава турецкого Минобороны Хулуси Акар в эфире местного телеканала TRT Haber.

«Во вторник в Москве пройдет встреча министров обороны и глав разведки Турции, России, Сирии и Ирана. Наша цель — скорейшее решение имеющихся вопросов путем переговоров и обеспечение в регионе мира и спокойствия», — обозначил он.

Ранее, в конце марта, Акар провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу. В ходе них министры, в том числе, обсудили «Черноморскую инициативу», а также вопросы сирийского урегулирования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
Начиненный взрывчаткой дрон-камикадзе упал в Подмосковье
Медведев порассуждал о Польше, Украине и «Ляхоукраине»
Три человека погибли во сне при пожаре в подъезде российской пятиэтажки
Взрыв во время отбитой атаки дронов на Севастополь попал на видео
Начато следствие из-за гибели трех россиян при обследовании затопленной баржи
Названа дата встречи министров обороны России, Турции, Сирии и Ирана
Обезьяны убили трехлетнего мальчика камнем
Киркоров оценил возможность уехать из России
Трампа вызовут в суд по обвинению в изнасиловании в примерочной
В сети восхитились моложавой внешностью 72-летней актрисы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.