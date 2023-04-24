Названа дата встречи министров обороны России, Турции, Сирии и Ирана

Встреча министров обороны России, Турции, Сирии и Ирана пройдет 25 апреля в Москве

Министры обороны России, Турции, Сирии и Ирана проведут встречу в Москве во вторник, 25 апреля. Такую дату назвал глава турецкого Минобороны Хулуси Акар в эфире местного телеканала TRT Haber.

«Во вторник в Москве пройдет встреча министров обороны и глав разведки Турции, России, Сирии и Ирана. Наша цель — скорейшее решение имеющихся вопросов путем переговоров и обеспечение в регионе мира и спокойствия», — обозначил он.

Ранее, в конце марта, Акар провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу. В ходе них министры, в том числе, обсудили «Черноморскую инициативу», а также вопросы сирийского урегулирования.