Главы Минобороны Турции и России провели переговоры

Глава Минобороны Турции Акар и министр обороны России Шойгу провели телефонные переговоры

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу провели телефонные переговоры. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«В ходе переговоров стороны обсудили результаты реализации "Черноморской инициативы", вопросы сирийского и нагорно-карабахского урегулирования, а также другие направления взаимодействия, представляющие взаимный интерес», — заявили в российском военном ведомстве.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов подтвердил, что Москва готовится провести переговоры с участием Турции, Сирии и Ирана. Еще в начале января турецкая газета Hürriyet писала, что главы МИД России, Турции и Сирии могут встретиться в Москве в период с 14 по 16 января. Впрочем, официально ни одна из сторон о таких переговорах не сообщала.