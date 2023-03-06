Россия, Турция, Сирия и Иран начали подготовку к переговорам

Замглавы МИД Богданов: Россия, Турция, Сирия и Иран готовятся провести переговоры

Замглавы МИД России Михаил Богданов подтвердил, что Москва готовится провести переговоры с участием Турции, Сирии и Ирана. Он не рассказал других подробностей встречи и не раскрыл, где она пройдет, пишет РИА Новости.

Еще в начале января турецкая газета Hürriyet писала, что главы МИД России, Турции и Сирии могут встретиться в Москве в период с 14 по 16 января. Впрочем, официально ни одна из сторон о таких переговорах не сообщала.

Глава МИД Сирии Фейсал Микдад не отрицал возможность встречи, но подчеркивал, что сближение с Анкарой невозможно до полного вывода турецких войск с территории арабской республики.

Протесты 2011 года в Сирии переросли в полномасштабные столкновения вооруженной оппозиции с официальными властями. Кроме того, на территории республики стали орудовать террористические группировки. Операция Турции проходит на границах, местные власти считают ее целью обеспечение собственной безопасности. Осенью 2015 года Россия вмешалась в конфликт военными средствами по инициативе президента Сирии Башара Асада.