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08:32, 11 января 2023Мир

Стало известно о возможной встрече глав МИД России, Турции и Сирии

Hürriyet: главы МИД России, Турции и Сирии могут встретиться в Москве с 14 по 16 января

Фото: Petrov Sergey / news.ru / globallookpress.com

Главы МИД России, Турции и Сирии могут встретиться в Москве в период с 14 по 16 января. Об этом стало известно газете Hürriyet от источников, передает РИА Новости.

По информации издания, на данный момент есть два сценария проведения переговоров. Согласно первому из них, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 14 января вернется домой после африканского турне, а затем отправится в Москву в период с 14 по 16 января. По второму сценарию Чавушоглу отправится в столицу России после визита в Вашингтон, который состоится 17 января.

Отмечается, что главы МИД затронут на переговорах будут критические темы, в том числе ситуацию в Сирии, события на севере Сирии, борьбу с террористическими организациями, а также возвращение беженцев в Турцию. Кроме того, на повестке будет стоять вопрос о дорожной карте по нормализации отношений.

Ранее газета Aydınlık сообщила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом до президентских выборов в Турции.

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Марина Совина
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