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10:28, 10 января 2023Мир

Стало известно о возможной встрече Эрдогана и Асада

Aydınlık: Эрдоган и Асад встретятся до президентских выборов в Турции в мае
Башар аль-Ассад

Башар аль-Ассад. Фото: SANA / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом до президентских выборов в Турции. Об этом сообщает газета Aydınlık со ссылкой на источники.

«На третьем этапе процесса нормализации ожидается встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Сирии Башара Асада. Предполагается, что президент Эрдоган может встретиться с сирийским лидером до выборов 2023 года, которые, как ожидается, состоятся в мае», — сказано в публикации.

Ранее президент Турции допустил возможность встречи с сирийским президентом «ради обеспечения мира в Сирии». Он пояснил, что их личная встреча может состояться после диалога министров иностранных дел Турции, России и Сирии, которая последует за прошедшими в конце декабря в Москве переговорами министров обороны трех стран. Предполагаемые сроки встречи он не уточнил.

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Виктория Кондратьева
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