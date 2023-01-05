Эрдоган допустил встречу с президентом Сирии

Президент Турции Эрдоган допустил встречу с Асадом «ради мира в Сирии»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность встречи с сирийским президентом Башаром Асадом «ради обеспечения мира в Сирии». Его слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что их личная встреча может состояться после диалога министров иностранных дел Турции, России и Сирии, которая последует за прошедшими в конце декабря в Москве переговорами министров обороны трех стран. Предполагаемые сроки встречи он не уточнил.

Телефонные переговоры Эрдогана и Асада планировали провести в августе прошлого года, однако они так и не состоялись.

Ранее в январе Москва предложила Анкаре дату встречи глав МИД Турции и Сирии, однако Анкара решила выбрать другую, сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.