Шойгу провел переговоры с главами Минобороны Сирии и Турции

Министр обороны Шойгу провел в Москве переговоры с главами военных ведомств Турции и Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу провел в Москве переговоры с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Сирии Али Махмудом Аббасом. Об этом сообщает Минобороны России.

«Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии», — указали в ведомстве.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом. Дипломаты подчеркнули важность международного содействия в интересах скорейшего преодоления последствий многолетнего конфликта, а также необходимость выполнения резолюции 2642 Совбеза ООН по восстановлению гражданской инфраструктуры в Сирии.