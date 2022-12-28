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18:32, 28 декабря 2022Мир

Шойгу провел переговоры с главами Минобороны Сирии и Турции

Министр обороны Шойгу провел в Москве переговоры с главами военных ведомств Турции и Сирии

Фото: Sergei Fadeichev / Reuters

Министр обороны России Сергей Шойгу провел в Москве переговоры с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Сирии Али Махмудом Аббасом. Об этом сообщает Минобороны России.

«Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии», — указали в ведомстве.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом. Дипломаты подчеркнули важность международного содействия в интересах скорейшего преодоления последствий многолетнего конфликта, а также необходимость выполнения резолюции 2642 Совбеза ООН по восстановлению гражданской инфраструктуры в Сирии.

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Виктория Кондратьева
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