Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:04, 27 декабря 2022Мир

Лавров пообщался с главой МИД Сирии по телефону

Глава МИД РФ Лавров пообщался со своим сирийским коллегой Микдадом по телефону

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом. Об этом сообщается в Telegram-канале российского дипломатического ведомства.

Материалы по теме:
Российский реванш После поражения в холодной войне СССР оставил Ближний Восток. Зачем Россия туда вернулась?
Российский реваншПосле поражения в холодной войне СССР оставил Ближний Восток. Зачем Россия туда вернулась?
14 апреля 2019
«Диалог — это путь в будущее» Что привнес Нурсултан Назарбаев в международную политику
«Диалог — это путь в будущее»Что привнес Нурсултан Назарбаев в международную политику
6 июля 2021

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе сирийской стороны. Министры высоко оценили итоги проходившей 22-23 декабря 19-й международной конференции в Астане по Сирии, а также обсудили ситуацию в стране.

Как отметили в российском МИД, дипломаты подчеркнули важность «международного содействия в интересах скорейшего преодоления последствий многолетнего конфликта», а также необходимость выполнения резолюции 2642 Совбеза ООН по восстановлению гражданской инфраструктуры в Сирии.

23 августа Лавров лично встретился с Микдаком в Москве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
МИД Болгарии вызвал российского посла
Японского офицера заподозрили в передаче разведданных США
Женщина не поверила признавшим ее ребенка мертвым врачам и родила сына
В правительстве сделали прогноз для российской экономики на 2023 год
В России выросла цена на игристое вино
В Киеве оценили сроки экстренных отключений электричества
Главный тренер ПСЖ оценил поведение Месси и Мбаппе в финале ЧМ-2022
Диетолог назвала способы избежать вздутия живота во время праздников
Названа стоимость роскошного особняка Газманова в Подмосковье
В московской квартире отец обнаружил тело 23-летней дочери
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.