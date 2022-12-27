Лавров пообщался с главой МИД Сирии по телефону

Глава МИД РФ Лавров пообщался со своим сирийским коллегой Микдадом по телефону

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом. Об этом сообщается в Telegram-канале российского дипломатического ведомства.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе сирийской стороны. Министры высоко оценили итоги проходившей 22-23 декабря 19-й международной конференции в Астане по Сирии, а также обсудили ситуацию в стране.

Как отметили в российском МИД, дипломаты подчеркнули важность «международного содействия в интересах скорейшего преодоления последствий многолетнего конфликта», а также необходимость выполнения резолюции 2642 Совбеза ООН по восстановлению гражданской инфраструктуры в Сирии.

23 августа Лавров лично встретился с Микдаком в Москве.