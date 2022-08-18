Сергей Лавров встретится с главой МИД Сирии Микдадом 23 августа в Москве

Глава МИД России Сергей Лавров встретится с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, передает ТАСС.

«23 августа в Москве пройдут переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсалом Микдадом», — рассказал дипломат. Он уточнил, что дипломаты обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Ранее сообщалось, что в конце июля из Сирии в Россию прибыло торговое судно «Спарта II», вероятно, перевозившее военную технику через турецкий пролив Босфор. В правительстве США указали, что Вашингтон исходит из того, что Россия использует торговые суда для перевозки военных грузов по Черному морю.