Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия перевезла оружие через турецкие проливы вопреки запрету

Bloomberg: Россия вывезла оружие из Сирии на торговом судне вопреки запрету

Фото: Burak Kara / Getty Images

В конце июля из Сирии в Россию прибыло торговое судно «Спарта II», вероятно, перевозившее военную технику через турецкий пролив Босфор. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники агентства в правительстве США указали, что Вашингтон исходит из того, что Россия использует торговые суда для перевозки военных грузов по Черному морю. К подобным выводам приходит и европейская разведка. «Спарта II» прибыла в Новороссийск из сирийского порта Тартус. На ее борту было как минимум 11 единиц военной техники.

Представитель Госдепартамента США направил запрос по этому вопросу турецкому правительству. Турецкий чиновник, знакомый с ситуацией, сказал, что торговое судно будет проверяться только в том случае, если будет заподозрено в правонарушении. Представитель Белого дома отказался комментировать, обсуждали ли США с турецкими официальными лицами сложившуюся ситуацию.

США и Евросоюз считают, что Россия уже не раз использовала торговые суда для перевозки военной техники по Черному морю, минуя запрет на проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы, введенный Турцией после начала спецоперации на Украине.

Ранее США потребовали от Турции разорвать отношения с Россией ради покупки истребителей F-16. Председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес заявил, что Вашингтон будет продавать военную технику только тем странам, которые разделяют ценности Соединенных Штатов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Россия перевезла оружие через турецкие проливы вопреки запрету
Определен уровень финансовой грамотности российских пользователей сети
Роднина оценила лишение госнаград фигуристов из Литвы за участие в шоу Навки
В рейтинге стоимости коттеджей Москву обогнал только один регион
Названо последствие запрета на выдачу виз для проживающих в ЕС россиян
На Украине пожаловались на блокировку связанных с «Азовом» страниц в соцсетях
В российском городе мужчина с оружием захватил подвал и отключил жильцам воду
Раскрыта новая локация для строительства завода Tesla
Эзра Миллер тайно снялся в дополнительных сценах «Флэша»
Скопинского маньяка заподозрили в сокрытии убийства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.