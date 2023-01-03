В Турции рассказали о выборе даты встречи с главой МИД Сирии
Глава МИД Турции: Анкаре не подошла предложенная РФ дата встречи с главой МИД Сирии
Москва предложила Анкаре дату встречи глав МИД Турции и Сирии, однако Анкара решила выбрать другую. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.
«Россия сделала предложение, но нам эта дата не подходит. Сейчас занимаемся выработкой новой даты. Нужно еще провести подготовку перед встречей министров», — сказал политик.
Ранее глава турецкого ведомства предложил сирийской стороне провести встречу. До этого Анкара согласилась вывести свои войска с территорий, контролируемых ими на севере арабской республики.