Турция предложила Сирии провести встречу министров иностранных дел

Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара предложила Дамаску провести переговоры в январе

Переговоры глав министерств иностранных дел (МИД) Турции и Сирии могут пройти в январе в третьей стране. Об этом заявил глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу, его слова передает РИА Новости.

«Мы сказали, что давайте сделаем это во второй половине января. Встреча может состояться в третьей стране», — сказал Чавушоглу.

Ранее стало известно, что Анкара по итогам состоявшихся 28 декабря в Москве переговоров министров обороны России, Сирии и Турции согласилась вывести свои войска с территорий, контролируемых ими на севере арабской республики.