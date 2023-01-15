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04:52, 15 января 2023Мир

Сирия отказалась возобновлять отношения с Турцией до «деоккупации»

Глава МИД Сирии Мекдад заявил об отказе возобновлять отношения с Турцией до «деоккупации»

Глава МИД Сирии Фейсал Мекдад заявил о невозможности дипломатического сближения с Турцией до вывода войск из Сирии. Соответствующее условие он поставил после встречи с иранским коллегой Амиром Абдоллахианом, передает Reuters.

«Мы не можем говорить о возобновлении нормальных отношений с Турцией без снятия оккупации», — подчеркнул дипломат. Кроме того, Сирия требует прекращения поддержки оппозиционных группировок, пишет агентство.

Мекдад добавил, что переговоры сирийского президента Башара Асада с руководством Турции зависит «от устранения причин спора». Абдоллахиан, в свою очередь, заявил, что Иран доволен ходом переговоров Дамаска и Анкары.

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