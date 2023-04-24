В США дом звезды «Она написала убийство» продали дороже изначальной цены

Дом актрисы Анджелы Лэнсбери продали на полмиллиона дороже изначальной цены

Дом, принадлежавший американской актрисе Аджеле Лэнсбери, продали на полмиллиона дороже, чем за него просили изначально. Об этом сообщает Dirt.

Внуки и правнуки звезды сериала «Она написала убийство», занимавшиеся продажей особняка в районе Брентвуд-Хиллз в Лос-Анджелесе, рассчитывали получить за него 4,49 миллиона долларов (около 365,7 миллиона рублей). В итоге неизвестный покупатель от имени общества с ограниченной ответственностью предложил за дом 1962 года постройки площадью 344,4 квадратного метра практически пять миллионов долларов (около 407,2 миллиона рублей), что на 500 тысяч долларов больше изначальной суммы. Зачастую ООО используют застройщики для того, чтобы снести старый дом и возвести на его месте более современное здание.

В особняке есть четыре спальни и столько же ванных комнат, а также кухня, гостиная, столовая и камин. В дом через мансардные окна и французские двери проникает много естественного света. Интерьер выполнен в пастельных — белом, бежевом, персиковом — тонах, при этом многие предметы мебели сделаны из дерева.

На участке размером в 0,18 гектара находится сад, за которым ухаживала сама Лэнсбери. Кроме того, здесь расположен бассейн. По соседству с участком находятся владения актеров Александры Даддарио и Джима Керри.

Новость о том, что родственники звезды Лэнсбери решили продать ее особняк, появились в начале апреля. Известно, что сама актриса и ее муж Питер Шоу приобрели объект в 1985 году за 925 тысяч долларов.