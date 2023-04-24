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14:01, 24 апреля 2023Мир

В НАТО не нашли рабочих для производства боеприпасов и техники для Украины

WSJ: в США и ЕС нет рабочих для роста производства боеприпасов и техники в интересах Киева

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Компании из числа военно-промышленного комплекса (ВПК) США и ЕС не могут найти достаточное количество специалистов и рабочих для того, чтобы увеличить производства боеприпасов и военной техники в интересах Киева. О проблемах оборонной промышленности стран НАТО сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Оборонные компании в США и Европе работают с рекордным количеством заказов после того, как западные правительства увеличили расходы в последние годы на фоне роста геополитической напряженности. Конфликт на Украине теперь еще больше подпитывает их рост, отчасти из-за того, что США и их союзники начинают восполнять свои запасы [оружия и боеприпасов, ранее отправленных на Украину]», — говорится в публикации.

Представители оборонных компаний признали, что на рынке труда нет достаточного количества персонала, «обладающего специальными навыками и допуском к секретной информации».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны разочарованы неспособностью стран ЕС исполнить свое решение по закупке боеприпасов для Киева. «Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности», — подчеркнул он. По его словам, для Украины «цена бездействия измеряется человеческими жизнями».

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Виктория Кондратьева
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