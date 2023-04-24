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14:26, 24 апреля 2023Экономика

Силуанов рассказал об опасности доллара

Глава Минфина Силуанов объяснил переход на нацвалюты и цифровые валюты опасностью доллара

Фото: Mackenzie Marco / Unsplash

Постепенный переход России на расчет в национальных валютах связан с тем, что использование доллара стало опасно. Об этом во время выступления на марафоне «Знание. Первые» рассказал министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

Он объяснил, что использование альтернатив американской валюте, в том числе в перспективе цифровых валют, является приоритетом для России, в настоящем и будущем движение продолжится в этом направлении.

«Это не мы ушли от доллара, а доллар ушел от нас, потому что расчеты в долларах стали опасны», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия намерена отказаться от использования евро и доллара при расчетах за энергоресурсы и перейти на рубли и юани. По его словам, частично процесс уже запущен и с учетом текущих тенденций будет только расширяться.

Месяц назад спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва заявил, что страна хотела бы начать прямые закупки российской нефти, однако этому мешает невозможность провести платежи в долларах США. В связи с этим политик предложил оплачивать сырье зимбабвийскими долларами.

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Платон Щукин
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