Стало известно предполагаемое направление контрнаступления ВСУ

«Иди и смотри»: ВСУ хотят ударить в районе Мелитополя и окружить ВС РФ под Ореховым

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намереваются нанести контрудар в сторону населенного пункта Веселое, находящегося в 35 километрах к северо-западу от Мелитополя, окружив российские войска под Ореховым в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри», ссылаясь на источники.

«Цель наступления — населенный пункт Веселое, что находится на северо-западе от Мелитополя. Группировку ВС РФ планируется окружить в районе Орехова», — заявил источник канала.

Он также отметил, что есть вероятность форсирования Днепра украинскими подразделениями в районе Новой Каховки в Херсонской области.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны страны Кирилл Буданов заявил, что страна приближается к знаковой битве в своей новейшей истории. При этом, по его словам, время начала сражения остается тайной.