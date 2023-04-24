Стилист назвала распространенную ошибку при мытье головы

Стилист Николь Петти: горячая вода при мытье головы вызывает сухость и ломкость волос

Стилист продающего накладные волосы онлайн-магазина Milk + Blush Николь Петти назвала распространенную ошибку при мытье головы. Соответствующий материал появился на сайте издания The Mirror.

Специалист рассказала, что горячая вода помогает волосам глубоко впитать себя компоненты косметических средств. В то же время, по ее словам, она может вымыть из прядей натуральные масла, вызвав сухость, ломкость, а также чрезмерное выделение себума на коже головы. В связи с этим Петти заявила, что оптимальная температура воды во время данного процесса составляет 38 градусов Цельсия. Эксперт пояснила, что это поможет избавиться от перхоти и придать волосам блеск.

Кроме того, собеседница издания обратила внимание на частому мытья головы. «Как правило, вам следует избегать мытья головы более двух-трех раз в неделю. Волосы, которые быстро становятся жирными, могут указывать на то, что вы чрезмерно их моете», — отметила она.

В марте дерматологи раскрыли вредоносное последствие сна с мокрыми волосами. По словам специалистов, чаще бактерии размножаются в теплой влажной среде. Таким образом они могут накапливаться на коже головы в течение ночи, вызывая шелушения и зуд.