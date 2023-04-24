Бывшего главу комитета нацбезопасности Казахстана приговорили к 18 годам тюрьмы

Экс-глава комитета нацбезопасности Казахстана Масимов получил 18 лет тюрьмы за госизмену

Бывший глава комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов приговорен к тюремному заключению за госизмену и превышение полномочий. Об этом сообщила пресс-служба суда Астаны, передает РИА Новости.

«Путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание — 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе», — говорится в сообщении.

Кроме экс-главы комитета нацбезопасности, приговоры получили также три его бывших заместителя — Ануар Садыкулов, Даулет Ергожин и Марат Осипов, осужденные на 16 лет, 15 лет и 3 года соответственно.

Судебное разбирательство по делу бывших руководителей КНБ началось в конце 2022 года по подозрению в связи с январскими беспорядками, направленными на совершение государственного переворота.

Масимов и его заместители были задержаны в январе 2022 года. Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов предупреждал, что экс-глава КНБ может быть приговорен к 17 годам лишения свободы.