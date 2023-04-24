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21:00, 24 апреля 2023Силовые структуры

Усыпившего 30 россиян «лимонадного отравителя» приговорили к 15 годам колонии

Суд Москвы приговорил «лимонадного отравителя», усыпившего 30 человек, к 15 годам колонии

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Басманный районный суд Москвы приговорил «лимонадного отравителя» Мурата Сабанова, усыпившего 30 человек, к 15 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Следствие и суд установили, что с мая по июнь 2019 года уроженец Кабардино-Балкарии в районе Чистых прудов знакомился с людьми, распивающими алкогольные напитки, и предлагал им попробовать лимонад. В него фигурант заранее подсыпал лекарственные вещества, которые приводили жертв в бессознательное состояние. После Сабанов забирал их вещи и скрывался. Всего мужчина похитил имущества на сумму более миллиона рублей. Пятерым из пострадавших был причинен тяжкий вред здоровью.

В 2021 году Сабанова осудили на 16 лет. Его признали виновным в пяти преступлениях: разбое, разбое в особо крупном размере, краже, мошенничестве с использованием платежных карт и похищении документов. Однако спустя несколько месяцев приговор отменили из-за процессуальных нарушений и направили на пересмотр.

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Илона Палей
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