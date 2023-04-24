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14:54, 24 апреля 2023Россия

Россиянин попал в реанимацию с ожогами 80 процентов тела после прогулки по лесу

В Ленобласти мужчина во время прогулки по лесу наступил на кабель и попал в реанимацию

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ленинградской области 23-летний мужчина попал в реанимацию с ожогами 80 процентов тела. Травму он получил во время прогулки по лесу, сообщил «Мегаполису» источник в правоохранительных органах.

По словам самого пациента, он гулял в районе поселка Рощино. Россиянин наступил на кабель и получил удар током.

После поступления молодого человека в стационар у него диагностировали ожоги второй и третьей степени. Врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое, добавляет телеканал 78.

Ранее сообщалось, что житель Пензы погиб от удара током на рыбалке. Мужчина удил рыбу и зацепил концом удочки провода под напряжением. Пострадавший скончался на месте.

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Алан Босиков
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