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14:47, 11 апреля 2023Россия

Россиянин умер на рыбалке от удара током

В Пензенской области рыбак задел удочкой провод под напряжением и умер

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Житель Пензы погиб от удара током. Трагический случай произошел на рыбалке, сообщает СУ СК России по Пензенской области в Telegram.

19-летний россиянин и двое его знакомых рыбачили в Шемышейском районе области. Молодой человек коснулся удочкой проводов под напряжением. От удара током он скончался на месте происшествия.

Сотрудники Следственного комитета проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее в апреле житель Москвы погиб в собственной ванной от удара током. Мужчина имел привычку читать с телефона. Жена нашла тело супруга в ванной, там же лежал подключенный к электросети телефон. По словам женщины, она много раз предупреждала мужа об опасности его привычки. Мужчина почти полностью спускал воду в ванной и был уверен, что это убережет его от поражения электрическим током.

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Алан Босиков
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