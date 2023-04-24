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13:17, 24 апреля 2023Бывший СССР

В Кремле напомнили о договоренностях по урегулированию в Карабахе

Песков заявил о безальтернативности договоренностей по урегулированию в Карабахе

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Россия продолжит содействовать реализации трехсторонних соглашений между Москвой, Ереваном и Баку, заключенных в 2020 году и являющихся безальтернативными. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС

Официальный представитель Кремля заявил, что установка Азербайджаном контрольно-пропускного пункта (КПП) в Лачинском коридоре требует дополнительного посредничества со стороны России, назвав ситуацию «действительно непростой» и требующей «дополнительных усилий».

Ранее сообщалось, что в МИД Армении призвали Россию обеспечить вывод азербайджанских сил из Лачинского коридора. При этом установление КПП в вышеупомянутом месте в ведомстве назвали серьезным нарушением трехсторонних соглашений, предположив, что это было сделано с целью проведения этнических чисток в Нагорном Карабахе.

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Алевтина Запольская
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