В Кремле напомнили о договоренностях по урегулированию в Карабахе

Песков заявил о безальтернативности договоренностей по урегулированию в Карабахе

Россия продолжит содействовать реализации трехсторонних соглашений между Москвой, Ереваном и Баку, заключенных в 2020 году и являющихся безальтернативными. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС

Официальный представитель Кремля заявил, что установка Азербайджаном контрольно-пропускного пункта (КПП) в Лачинском коридоре требует дополнительного посредничества со стороны России, назвав ситуацию «действительно непростой» и требующей «дополнительных усилий».

Ранее сообщалось, что в МИД Армении призвали Россию обеспечить вывод азербайджанских сил из Лачинского коридора. При этом установление КПП в вышеупомянутом месте в ведомстве назвали серьезным нарушением трехсторонних соглашений, предположив, что это было сделано с целью проведения этнических чисток в Нагорном Карабахе.