В Кремле оценили законопроекты рабочей группы по вопросам спецоперации

Представитель Кремля Песков назвал важными законопроекты рабочей группы по вопросам СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил и назвал важными законопроекты рабочей группы по вопросам специальной военной операции (СВО), которую возглавляет вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас то, что он говорил — что сейчас идет целый ряд законопроектов в Думе, — это очень важно, очень важная наработка его рабочей группы», — указал пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что президент России Владимир Путин их полностью поддерживает.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что глава государства 24 апреля проведет встречу с главой рабочей группы по вопросам СВО Андреем Турчаком и заслушает его доклад. Доклад будет обширным, и, как отметил пресс-секретарь президента, в нем будут содержаться наработки рабочей группы, касающиеся спецоперации и ее социальных аспектов.

