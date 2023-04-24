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15:37, 24 апреля 2023Силовые структуры

Избивших пенсионера за пророссийскую позицию троих подростков задержали

В Мариуполе полиция задержала подростков, избивших пенсионера за пророссийскую позицию

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Мариуполе сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали троих подростков 16-17 лет, которые избили пенсионера за пророссийскую позицию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Молодые люди в общественном месте громко поставили под сомнение принадлежность Мариуполя к России и спровоцировали конфликт с прохожим. Во время спора один из задержанных, подстрекаемый товарищами, напал на пожилого мужчину. Остальные снимали происходящее на видео.

Во время проверки полицейские также нашли фото, на котором двое из подростков запечатлены с флагом 109-го отдельного горного штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в руках. Сам флаг изъяли из дома несовершеннолетнего.

В действиях подростков установлены признаки преступления по пункту «б» части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное по мотивам политической, идеологической или национальной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы») Уголовного кодекса РФ. Продолжается проверка.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области задержали двух подростков, осквернивших 50 надгробий на кладбище.

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Илона Палей
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