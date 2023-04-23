Двух подростков задержали за осквернение 50 надгробий на российском кладбище

В Саратовской области задержали двух подростков, осквернивших 50 надгробий на кладбище

В Саратовской области задержали двоих подростков в возрасте 12 и 13 лет, осквернивших и разрушивших надгробия на кладбище. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении их родителей составили административные протоколы.

В ночь на воскресенье, 23 апреля, несовершеннолетние пришли на Поворинское кладбище в Балашове. Всего они разрушили более 50 надгробий. Родственники умерших, чьи могилы были испорчены, обратились к правоохранителям.

Ранее стало известно, что жительница Самары села промежностью на могильный крест со словами «ни один боженька не простит». Видеоролик с надругательством она опубликовала в приватном Telegram-канале, но позже удалила.