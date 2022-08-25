Россиянка села промежностью на могильный крест со словами «боженька не простит»

Жительница Самары села промежностью на могильный крест со словами «боженька не простит»

Жительница Самары села промежностью на могильный крест со словами «ни один боженька не простит». Видеоролик с надругательством она опубликовала в приватном Telegram-канале, но позже удалила. Впоследствии он появился в Telegram-канале Shot.

На кадрах россиянка на кладбище сначала произносит монолог над крестом, а затем засовывает его в промежность, начинает стонать и материться.

По данным издания, любительница гулять по кладбищам учится в девятом классе. Тогда как KP.RU пишет, что героиней провокационного видеоролика стала 18-летняя девушка.

Выходка возмутила жителей Самары. Горожане потребовали найти родителей девушки, а ее саму направить на лечение.

О поступке россиянки высказались и представители Самарской епархии. Там обратили внимание, что многие молодые люди сейчас готовы сделать что угодно ради славы. «Блогер Даниил Милохин тоже начал с кривляния, но не наступил на те опасные грабли, и сейчас он достаточно богатый. Молодые люди всячески стараются, кто как умеет, повторить этот успех», — отметили в епархии.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после осквернения двумя подростками могил в Воронеже. 28 июля стало известно, что в Воронеже подросток помочился на могилу, крича одновременно с этим: «Слава Украине, слава ЛГБТ, слава мне», — и снимая все на видео, после чего опубликовал кадры в своем Telegram-канале. Затем он и его приятель начинали страстно обниматься и целоваться рядом с захоронением.