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15:53, 23 апреля 2023Россия

На российском кладбище вандалы осквернили более 50 надгробий

В Саратовской области подростки осквернили и разрушили более 50 надгробий на кладбище

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Саратовской области неизвестные осквернили и разрушили надгробия на кладбище. Об этом сообщает MK.RU.

По данным ведомства, в ночь на воскресенье, 23 апреля, вандалы пришли на Ветлянское кладбище в Балашове. Всего они разрушили более 50 надгробий. Родственники умерших, чьи могилы были испорчены, обратились к правоохранителям.

Предположительно, дебош устроили подростки 11-13 лет.

Ранее стало известно, что жительница Самары села промежностью на могильный крест со словами «ни один боженька не простит». Видеоролик с надругательством она опубликовала в приватном Telegram-канале, но позже удалила.

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Екатерина Власова
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