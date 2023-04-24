Ударившую ножом и поджегшую поклонника россиянку осудили на девять лет

В Екатеринбурге женщина, ударившая ножом и поджегшая поклонника, получила 9 лет колонии

Свердловский областной суд приговорил 39-летнюю местную жительницу к 9 годам и месяцу колонии общего режима за убийство знакомого. Об этом в понедельник, 24 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что 6 августа 2022 года фигурантка и потерпевший поссорились в состоянии алкогольного опьянения, после чего женщина ножом ударила мужчину в плечо, а затем облила его легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Потерпевшего госпитализировали, однако спустя месяц он скончался.

Как пояснили «Ленте.ру» в УМВД по Екатеринбургу, женщина напала на мужчину в ответ на назойливые ухаживания.

23 апреля сообщалось, что в Татарстане задержали 60-летнего пенсионера, пытавшегося убить сожительницу ножом.