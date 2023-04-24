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04:08, 24 апреля 2023Экономика

В России подорожали полимеры

«Ъ»: стоимость полиэтилена и полипропилена в апреле выросла на 10-15%

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Цены на полиэтилен и полипропилен в России ускорили рост в начале второго квартала 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, к середине апреля стоимость некоторых видов базовых полимеров увеличилась на 10–15 процентов с начала года. «Причиной стало также решение производителей заметно повысить цены с 1 апреля», — рассказали в «Пластинфо».

Отмечается, что больше всего подорожали трубные марки ПЭВП на фоне дефицита — на 10 рублей на 1 килограмм (до примерно 130 тысяч рублей за тонну). Помимо этого, выросла стоимость линейного полиэтилена низкой плотности — на 2,3 процента в среднем.

В прошлом году цены на пластиковые изделия и полимерные стройматериалы в марте в России выросли на 10 процентов, а в отдельных сегментах до 50 процентов.

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Юлия Мискевич
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