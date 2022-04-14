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В России подорожали изделия из пластика

«Ъ»: в России в марте на 10-50% выросли цены на пластиковые и полимерные изделия

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Цены на пластиковые изделия и полимерные стройматериалы в марте в России выросли на 10 процентов, а в отдельных сегментах до 50 процентов, несмотря на заморозку цен на сырье — базовые полимеры. Об этом в четверг, 14 апреля, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, производители продукции переработки пластиков с февраля подняли цены, и в апреле этот рост может продолжиться. Больше всего подорожали сложные виды полимерных труб, сложные строительные и теплоизоляционные материалы.

Источники газеты утверждают, что цены выросли из-за удорожания обслуживания импортного оборудования и закупки иностранных компонентов, роста банковских ставок и опасений дальнейшего ухудшения ситуации. По словам зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, поставщики зарубежной упаковки перевели расчеты на предоплату в валюте, что повлияло на ее подорожание. Информацию о повышении цен подтвердил гендиректор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов, ответив, что с производителями ведутся переговоры об их сдерживании.

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Производители пластиков заверили, что рост цен на упаковку не должен отразиться на конечных товарах, так как составляет не более одного-трех процентов в его стоимости. Опрошенные изданием ритейлеры считают, что подорожание упаковки может вызывать реакцию регулятора. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что «придерживаются позиции не прямого госрегулирования цен, а приоритетного обеспечения внутреннего рынка необходимым объемом товаров», и добавили, что также предпринимают усилия «по пресечению необоснованного роста цен».

Ранее генеральный директор Cersanit в России Юрий Ковтун предупредил россиян о подорожании некоторых видов сантехники на четверть. Так, керамическая плитка и ряд изделий могут прибавить в цене 25-30 процентов из-за нарушения поставок сырья и сокращения производства продукции. По словам главы компании, в настоящее время существуют сложности с закупкой материалов из Европы, необходимых для изготовления продукции, например, каолина (белой глины), пятностойкой глазури и светложгущейся глины.

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Марина Совина
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