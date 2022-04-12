Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиян предупредили о подорожании сантехники

Глава Cersanit Ковтун заявил, что некоторая сантехника может подорожать в РФ на четверть

Фото: Pixabay

Генеральный директор Cersanit в России Юрий Ковтун предупредил россиян о подорожании некоторых видов сантехники на четверть. Так, керамическая плитка и ряд изделий могут прибавить в цене 25-30 процентов из-за нарушения поставок сырья и сокращения производства продукции, передает РИА Новости.

По словам главы компании, в настоящее время существуют сложности с закупкой материалов из Европы, необходимых для изготовления продукции, например, каолина (белой глины), пятностойкой глазури и светложгущейся глины.

Материалы по теме:
ЕС запретил ввозить в Россию дорогие машины и алкоголь. Кого коснутся новые санкции?
ЕС запретил ввозить в Россию дорогие машины и алкоголь.Кого коснутся новые санкции?
15 марта
В России из-за санкций дорожают продукты и техника. Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
В России из-за санкций дорожают продукты и техника.Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
18 марта

Приобрести эти позиции в Азии обойдется гораздо дороже, указал эксперт. Из-за проблем с поставками некоторые производители будут вынуждены сократить производство в среднем на 30 процентов. В первую очередь это коснется дорогостоящей керамической плитки и премиальной сантехники, в том числе дизайнерских моделей.

«Помимо сокращения объемов производства, вырастут и цены на выпускаемую продукцию. По итогам первого квартала керамическая плитка и санфаянс уже подорожали на 35-40 процентов по отношению к среднегодовым показателям 2021 года. В ближайшие три месяца цены могут вырасти еще на 25-30 процентов», — заключил Ковтун.

В марте о нехватке комплектующих из-за проблем с логистикой на фоне санкций предупредили российских мебельщиков. Гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов заявил, что российский мебельный рынок сильно зависим от импорта, так как отечественная промышленность к настоящему моменту не может производить материалы в достаточном количестве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Япония ввела санкции против 398 россиян и 28 организаций
В Германии назвали бесполезными санкции против России
Москвичей возмутили игры подростков на детской площадке
Авиакомпания «Якутия» прокомментировала включение в черный список Евросоюза
В Индии испытали новую реактивную систему залпового огня
Россиян предупредили о подорожании сантехники
Капелло назвал подходящую лигу для Дзюбы
В США призвали отказаться от вооружения России
Оценена вероятность запрета транзитных автоперевозок в Калининград через ЕС
Малышева назвала три продлевающих жизнь продукта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.