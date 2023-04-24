Посольство Франции в Москве прокомментировало сообщения о письме с порошком

Посольство Франции в Москве не подтвердило сообщения о письме с неизвестным веществом

Посольство Франции в Москве прокомментировало сообщения о получении письма с находящимся внутри порошком и заявило РИА Новости, что не подтверждает данную информацию.

«Обычной процедурой в таком случае является информирование полиции, которая и позаботится о последующих действиях по делу», — добавили в дипломатической миссии.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что посольство Франции в Москве получило письмо с неизвестным веществом. Отмечалось, что сотрудники диппредставительства, расположенного на Большой Якиманке, получили письмо вечером в 24 апреля. Указывалось, что вещество из него отправят на экспертизу, будет проведена проверка.

