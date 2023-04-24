Письмо с неизвестным веществом нашли в посольстве Франции в Москве

Посольство Франции в Москве получило письмо с неизвестным веществом, ведется проверка

Посольство Франции в Москве получило письмо с неизвестным веществом, заявили ТАСС в правоохранительных органах.

Сотрудники диппредставительства, расположенного на Большой Якиманке, получили письмо вечером в 24 апреля. В данный момент на месте работают правоохранители. Отмечается, что вещество отправят на экспертизу. Начата проверка, отправитель устанавливается.

Ранее посольство Финляндии в Москве обратилось в МИД России в связи с тем, что среди почтовых посылок было обнаружено письмо с неизвестным порошком. Три письма были переданы правоохранительным органам для изучения.

13 апреля стало известно, что на адрес посольства Франции в Москве прислали очередную посылку из Крыма от имени покойного итальянского продюсера Пьетро Нотарианни, внутри которой находились кости. Аналогичное отправление было доставлено на тот же адрес в июне 2022 года.