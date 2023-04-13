В посольство Франции в Москве опять прислали посылку с костями из Крыма

В посольство Франции в Москве пришла очередная посылка с костями животных из Крыма

На адрес посольства Франции в Москве прислали очередную посылку из Крыма от имени покойного итальянского продюсера Пьетро Нотарианни, внутри которой были кости. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел 12 апреля. Получившая посылку сотрудница посольства рассказала, что внутри, предположительно, находились кости животного. В качестве отправителя значился «Нотарианни из Крыма».

Как пишет агентство, посылку вынесли за территорию посольства, после чего ее обследовали сотрудники правоохранительных органов. В данный момент проводится проверка.

За последний год «Нотарианни из Крыма» уже не в первый раз отправляет в посольство Франции подобную посылку. Аналогичное отправление было прислано на тот же адрес в июне 2022 года. Внутри находились кости, свертки с неизвестным содержимым, а также 11 пар бахил и письмо на французском языке, в котором автор извинялся, что до этого у него не было времени собрать сувениры из Крыма. Кроме того, в декабре в посольство пришла посылка с мертвой мышью и пауком от того же отправителя.

Как предполагал в 2022 году Telegram-канал Mash, за этими действиями может стоять француженка Мари Катрина Пьер Анжелик Брам, которой на момент отправления первой посылки было 59 лет. По информации издания, женщина приехала в Крым еще до пандемии и решила остаться из-за противовирусных мер в Европе. Официально ее причастность не подтверждена.

По информации из открытых источников, итальянский продюсер Пьетро Нотарианни, именем которого подписывались посылки, умер в сентябре 2006 года в возрасте 80 лет. Он работал над такими известными картинами, как «Гибель богов» и «Леопард» режиссера Лукино Висконти, а также над «Интервью» Федерико Феллини.