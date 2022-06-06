В посольство Франции в Москве прислали кости и бахилы из Крыма

В посольство Франции в Москве пришла посылка из Крыма с костями и неизвестными свертками

На адрес посольства Франции в Москве из Крыма пришла посылка от имени скончавшегося итальянского продюсера Пьетро Нотарианни, внутри нее находились кости, бахилы и письмо на французском языке. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О необычной посылке в полицию сообщила сотрудница посольства. Отправленная из Крыма посылка содержала кости (кому они принадлежат, не уточняется — прим. «Ленты.ру»), свертки с неизвестным содержимым и 11 бахил. В письме на французском написано: «Вам предлагаю сувениры из Крыма, предыдущие у меня не было времени собрать. Желаю успешного получения. Благодарю. P.S. Кто будет покупать на бирже Лафарж, когда курс упадет, а техники и умения еще будут на месте».

Посылка отправлена от имени Пьетро Нотарианни — итальянского продюсера, работавшего над такими фильмами, как «Интервью» режиссера Федерико Феллини, «Гибель богов», «Леопард» и «Посторонний» режиссера Лукино Висконти. Нотарианни скончался в 2006 году.

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