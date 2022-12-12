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17:43, 12 декабря 2022Мир

Посольство Франции в Москве получило посылку с мертвой мышью

Посольство Франции в Москве получило посылку с мертвой мышью из Крыма

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Посольство Франции в Москве получило посылку с мертвой мышью и пауком из Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Загадочная посылка была получена еще на прошлой неделе, однако об этом стало известно только сейчас. В полицию обратилась представитель французского посольства в Москве.

«Как рассказала женщина, на адрес посольства пришла необычная посылка. Внутри оказались мертвая мышь и мертвый паук. Отправителем числился некто под фамилией Нотарианни из Крыма», — заявил агентству источник, добавив, что инцидент уже расследуется.

Другой источник сообщил РИА Новости, что это не первая странная посылка, которую посольство получает из Крыма. Так в июне на адрес диппредставительства пришла посылка, в которой были кости и письмо. Отправление также было сделано от имени покойного продюсера Пьетро Нотарианни.

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Виктория Кондратьева
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