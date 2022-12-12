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13:15, 12 декабря 2022Бывший СССР

Окровавленное письмо пришло еще в одно посольство Украины

МИД Украины сообщил о получении посольством в Греции окровавленного письма

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Утром 12 декабря в посольство Украины в Греции пришло окровавленное письмо. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Утром посольство Украины в Греции получило окровавленный пакет. Адрес отправителя тот же, что и на остальных конвертах, которые ранее были отправлены в посольства и консульства Украины: салон автомобиля Tesla в немецком городе Зиндельфинген», — написал Николенко.

Дипломат также сообщил, что это уже 33-й случай угрозы, которые получили украинские представительства в 17 странах. Среди них — одна попытка теракта, два сообщения о минировании, один акт вандализма, одна письменная угроза и 28 окровавленных пакетов.

4 декабря посольство Украины в Астане получило письмо с предупреждением, что в здании якобы заложено взрывное устройство. 1 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в ряд посольств страны были переданы пропитанные красной жидкостью письма с угрозами. Перед этим, 30 ноября, в украинском посольстве в Мадриде произошел взрыв, в результате которого пострадал сотрудник дипмиссии. В руках у него взорвался конверт. Отправитель писем и пакетов до сих пор не найден.

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Василий Мека
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