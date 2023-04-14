Посольство Финляндии в Москве получило письмо с неизвестным порошком

Посольство Финляндии в Москве обратилось в МИД в связи с получением письма с порошком

Посольство Финляндии в Москве обратилось в МИД России в связи с тем, что среди почтовых посылок диппредставительства было обнаружено письмо с неизвестным порошком. О получении странной посылки сообщает РИА Новости.

«От имени Посольства Финляндии подтверждаем, что в четверг, 13 апреля, в Посольство Финляндии в Российской Федерации было доставлено три письма, при открывании первого из которых был обнаружен порошок», — сообщила пресс-служба посольства, добавив, что письма были переданы правоохранительным органам для изучения.

Ранее на адрес посольства Франции в Москве прислали очередную посылку из Крыма от имени покойного итальянского продюсера Пьетро Нотарианни, внутри которой были кости. Посылку вынесли за территорию посольства, после чего ее обследовали сотрудники правоохранительных органов. В данный момент проводится проверка.