Полиция проверила оставленные у посольства России в Вашингтоне чемоданы

Посольство РФ в США: в брошенных у дипмиссии чемоданах не нашли взрывных устройств

Правоохранительные органы США не нашли ничего опасного в двух чемоданах, оставленных возле посольства России в Вашингтоне, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя дипломатической миссии.

Как уточнили в ведомстве, полиция проверила ,брошенные чемоданы, там оказались личные вещи. «Вскрыли чемоданы, взрывных устройств не нашли», — подчеркнули в посольстве.

В понедельник, 24 апреля, стало известно о перекрытии дорог рядом с посольством РФ в Вашингтоне. Сообщалось, что женщина азиатской внешности постояла примерно восемь минут рядом со зданием, затем покинула место, оставив два чемодана. Район был оцеплен правоохранительными органами. На место прибыли Секретная служба и взрывотехники.

