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22:05, 24 апреля 2023Мир

Район посольства России в Вашингтоне оцепили из-за подозрительных чемоданов

Два подозрительных чемодана обнаружили у посольства России в Вашингтоне, район оцеплен

Фото: Linda So / Reuters

Секретная служба США перекрыла дороги у российского посольства в Вашингтоне из-за двух подозрительных чемоданов, пишет РИА Новости.

Об обнаружении подозрительных предметов журналистам сообщил российский дипломат. «В 12:43 (в это время в Москве было 19:43) женщина азиатской наружности оставила два чемодана у здания посольства, постояла примерно восемь минут, затем покинула место», — уточнил источник.

Он добавил, что Секретная служба и взрывотехники оцепили прилегающие улицы. Российские дипломаты передали данные о подозреваемой в соответствующие американские инстанции.

Ранее в посольство Франции в Москве доставили письмо с неизвестным веществом. Сотрудники дипломатического представительства, расположенного на Большой Якиманке, получили письмо вечером в 24 апреля.

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Марина Совина
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