В Подмосковье загорелись три жилых дома

В Люберцах загорелись три частных жилых дома

В подмосковных Люберцах загорелись три частных жилых дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В деревне Пехоркt в Жуковском тупике горят два частных жилых дома и крыша третьего», — пояснил собеседник агентства.

Уточняется, что общая площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. Информации о причинах пожара, а также о пострадавших на данный момент нет. По данным ГУ МЧС по региону, к тушению привлекли 4 единицы техники и 16 человек.

Ранее в Чите загорелась девятиэтажная гостиница «Монблан», которая находится в центре города. Постояльцев отеля эвакуировали, предварительно, огонь охватил площадь в пять квадратных метров.