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17:42, 24 апреля 2023Россия

В Подмосковье загорелись три жилых дома

В Люберцах загорелись три частных жилых дома

Кадр: телеграм-канал «Мои Люберцы»

В подмосковных Люберцах загорелись три частных жилых дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В деревне Пехоркt в Жуковском тупике горят два частных жилых дома и крыша третьего», — пояснил собеседник агентства.

Уточняется, что общая площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. Информации о причинах пожара, а также о пострадавших на данный момент нет. По данным ГУ МЧС по региону, к тушению привлекли 4 единицы техники и 16 человек.

Ранее в Чите загорелась девятиэтажная гостиница «Монблан», которая находится в центре города. Постояльцев отеля эвакуировали, предварительно, огонь охватил площадь в пять квадратных метров.

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Никита Абрамов
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