Турчак предложил Путину разрешить отрядам теробороны применять оружие
Зампред Совфеда Турчак предложил Путину разрешить отрядам теробороны применять оружие
Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак предложил президенту Владимиру Путину дать отрядам территориальной обороны в приграничных регионах России право на применение оружия. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Турчак напомнил, что власти российских регионов с «желтым» (высоким) уровнем террористической опасности организовали набор местных жителей в территориальную оборону и народные дружины после их обучения обращению с оружием и медицине. По его словам, эти люди активно участвуют в охране мостов и других важных объектов, патрулируют территорию, а также помогают полиции в охране порядка.