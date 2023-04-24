Зампред Совфеда Турчак предложил Путину разрешить отрядам теробороны применять оружие

Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак предложил президенту Владимиру Путину дать отрядам территориальной обороны в приграничных регионах России право на применение оружия. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Турчак напомнил, что власти российских регионов с «желтым» (высоким) уровнем террористической опасности организовали набор местных жителей в территориальную оборону и народные дружины после их обучения обращению с оружием и медицине. По его словам, эти люди активно участвуют в охране мостов и других важных объектов, патрулируют территорию, а также помогают полиции в охране порядка.