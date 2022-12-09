В Госдуме объяснили статус батальонов самообороны под Белгородом

Картаполов заявил, что батальоны самообороны под Белгородом по статусу близки к дружинам

Батальоны территориальной обороны (самообороны), создаваемые в Белгородской области на границе с Украиной, имеют статус добровольных формирований граждан, также они близки к народным дружинам. Такое объяснение дал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет РБК.

Также он пояснил, что эти батальоны не могут быть вооружены, они будут выполнять задачи, сопутствующие Минобороны России. Для этого имеется вся необходимая законодательная база, заверил глава комитета Думы по обороне.

«Они пока не входят в состав Вооруженных сил и, соответственно, не могут быть вооружены или обеспечены по этой линии», — сказал Картаполов.

Он подчеркнул, что входящие в состав батальонов самообороны под Белгородом считаются гражданскими лицами.

6 декабря белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал о формировании отрядов территориальной обороны в регионе. Тогда он подчеркивал, что формировать будут несколько батальонов из тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван в ряды Вооруженных сил России, «но имеет боевой опыт и большое желание».

С запросом на создание отрядов самообороны «буквально с первых дней» начала спецоперации на Украине обращалось большое число местных жителей, добавил Гладков.