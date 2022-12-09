Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:52, 9 декабря 2022Россия

В Госдуме объяснили статус батальонов самообороны под Белгородом

Картаполов заявил, что батальоны самообороны под Белгородом по статусу близки к дружинам

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Батальоны территориальной обороны (самообороны), создаваемые в Белгородской области на границе с Украиной, имеют статус добровольных формирований граждан, также они близки к народным дружинам. Такое объяснение дал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет РБК.

Также он пояснил, что эти батальоны не могут быть вооружены, они будут выполнять задачи, сопутствующие Минобороны России. Для этого имеется вся необходимая законодательная база, заверил глава комитета Думы по обороне.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022

«Они пока не входят в состав Вооруженных сил и, соответственно, не могут быть вооружены или обеспечены по этой линии», — сказал Картаполов.

Он подчеркнул, что входящие в состав батальонов самообороны под Белгородом считаются гражданскими лицами.

6 декабря белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал о формировании отрядов территориальной обороны в регионе. Тогда он подчеркивал, что формировать будут несколько батальонов из тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван в ряды Вооруженных сил России, «но имеет боевой опыт и большое желание».

С запросом на создание отрядов самообороны «буквально с первых дней» начала спецоперации на Украине обращалось большое число местных жителей, добавил Гладков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В ТЦ «Мега Химки» под Москвой произошел взрыв и пожар
Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ «Мега Химки»
Очевидица описала первые минуты пожара в ТЦ «Мега Химки»
Живущие на Северном Кипре россияне потребовали запустить прямые рейсы с Россией
Мастера раскритиковали в сети за плачущую клиентку с наращенными ресницами
На площадках фестиваля «Московские сезоны» открылись бесплатные катки
В ретейлере OBI привели версию гибели охранника при пожаре в ТЦ «Мега Химки»
В сгоревшем дотла OBI в «Меге» выявили почти 50 нарушений пожарной безопасности
Оценен ущерб от пожара в ТЦ «Мега Химки»
Дилеры увидели риски превращения российского авторынка в китайский
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.