Россиянин заказал убийство сына бизнес-партнера ради захвата его предприятия

В Приморье суд арестовал заказчика убийства сына бизнес-партнера из-за предприятия

Фрунзенский районный суд Владивостока избрал меру пресечения 43-летнему местному жителю, обвиняемому в приготовлении к убийству. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Мужчина арестован на два месяца. Заказное убийство было предотвращено сотрудниками УФСБ по Приморскому краю.

По данным следствия, приморец разработал план убийства 35-летнего сына 72-летнего бизнес-партнера, чтобы в будущем исключить передачу ему прав по наследству и захватить предприятие. Мужчина с февраля по апрель 2023 года нашел двоих знакомых на исполнение преступления.

В качестве вознаграждения заказчик предложил им доли в праве на бизнес, которым собирался завладеть.