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18:02, 24 апреля 2023Бывший СССР

Литва выразила Китаю протест из-за слов посла о постсоветских странах

Литва выразила КНР протест из-за слов китайского посла о суверенитете постсоветских стран

Фото: Yauhen Yerchak / Globallookpress.com

В Министерство иностранных дел (МИД) Литвы вызвали временного поверенного в делах Китая в республике Чу Байхуа. Об этом сообщает пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

В МИД уточнили, что Байхуа выразили решительный протест в связи с заявлением посла КНР в Париже Лу Шайе о суверенитете постсоветских стран.

Ранее Лу Шайе в интервью заявил, что Крым исторически был российским и является таковым на сегодняшний день, а также указал на отсутствие у стран бывшего СССР фактического статуса в рамках международного права. Заявление дипломата подверглось критике на Западе, а самого посла захотели признать персоной нон грата.

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Алевтина Запольская
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