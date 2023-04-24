Литва выразила Китаю протест из-за слов посла о постсоветских странах

Литва выразила КНР протест из-за слов китайского посла о суверенитете постсоветских стран

В Министерство иностранных дел (МИД) Литвы вызвали временного поверенного в делах Китая в республике Чу Байхуа. Об этом сообщает пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

В МИД уточнили, что Байхуа выразили решительный протест в связи с заявлением посла КНР в Париже Лу Шайе о суверенитете постсоветских стран.

Ранее Лу Шайе в интервью заявил, что Крым исторически был российским и является таковым на сегодняшний день, а также указал на отсутствие у стран бывшего СССР фактического статуса в рамках международного права. Заявление дипломата подверглось критике на Западе, а самого посла захотели признать персоной нон грата.