Тело годовалого мальчика нашли в пруду в российском регионе

В Ярославской области в пруду нашли тело годовалого мальчика

В пруду в деревне Подовинниково Ярославской области нашли мертвого годовалого мальчика. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК) на своем сайте.

По данным ведомства, следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружили. Специалисты уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.

В данный момент следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки СК даст оценку действиям лиц, ответственных за безопасность погибшего мальчика.

Ранее в реке под Новосибирском нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика из деревни Новотырышкино. По словам местных жителей, ребенок исчез во время прогулки с друзьями. Предварительно, погибший решил перейти речку, но провалился в воду из-за тонкого льда, а его спутники испугались и убежали.