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08:05, 4 апреля 2023Россия

Тело восьмилетнего мальчика нашли в реке под Новосибирском

В реке под Новосибирском нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Тело восьмилетнего мальчика, который проживал в деревне Новотырышкино, нашли в реке в Колыванском районе Новосибирской области. Об этом со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР) сообщает KP.RU.

«В настоящее время в рамках проверки следователями проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — пояснили в ведомстве.

По словам местных жителей, мальчик отправился на прогулку с друзьями и пропал. По предварительным данным, ребенок решил перейти речку, но провалился в воду из-за тонкого льда. Он попытался выкарабкаться, однако у него не получилось это сделать. Гулявшие с ним дети испугались и убежали.

Ранее в Тверской области нашли тело десятилетнего ребенка. По данным правоохранителей, погибшего мальчика нашли в недостроенном частном доме в Калязине, на его теле не обнаружили признаков насильственной смерти.

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Никита Абрамов
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