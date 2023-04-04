Тело восьмилетнего мальчика нашли в реке под Новосибирском

В реке под Новосибирском нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика

Тело восьмилетнего мальчика, который проживал в деревне Новотырышкино, нашли в реке в Колыванском районе Новосибирской области. Об этом со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР) сообщает KP.RU.

«В настоящее время в рамках проверки следователями проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — пояснили в ведомстве.

По словам местных жителей, мальчик отправился на прогулку с друзьями и пропал. По предварительным данным, ребенок решил перейти речку, но провалился в воду из-за тонкого льда. Он попытался выкарабкаться, однако у него не получилось это сделать. Гулявшие с ним дети испугались и убежали.

Ранее в Тверской области нашли тело десятилетнего ребенка. По данным правоохранителей, погибшего мальчика нашли в недостроенном частном доме в Калязине, на его теле не обнаружили признаков насильственной смерти.