Тело пропавшего десятилетнего россиянина нашли в недостроенном доме

В Тверской области нашли тело пропавшего десятилетнего ребенка в недостроенном доме

В Тверской области нашли тело десятилетнего ребенка, который пропал около двух дней назад. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по российскому региону в Telegram-канале.

По данным правоохранителей, погибшего мальчика нашли в недостроенном частном доме в Калязине, на его теле не обнаружили признаков насильственной смерти.

«Проведен детальный осмотр места происшествия с использованием современной криминалистической техники. Назначено проведение ряда судебных экспертиз, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении СК.

Там уточняется, что в ходе поисковых работ были обследованы подъезды, подвалы и чердаки многоквартирных домов, частный жилой сектор, а также территории предприятий в Калязине.

О пропаже 10-летнего ребенка стало известно в пятницу, 31 марта. Тогда мальчик ушел гулять и не вернулся к обещанному времени домой.

Ранее в Брянской области пропавшего 15-летнего школьника нашли мертвым в пойме реки Болвы. Его мать за несколько дней до этого обратилась в полицию, сообщив, что подросток отправился на прогулку с друзьями и не вернулся.

